Воины еды: как шеф-повар с мировым именем кормит украинцев по всей стране

Воины еды: так себя и волонтеров называет шеф-повар с мировым именем Хосе Андрес, входящий в рейтинг самых влиятельных людей журнала Time.

Он уже более 10 лет обеспечивает едой людей, пострадавших от стихийных бедствий. В этом году его организация World Central Kitchen помогает Украине во время войны – с 24 февраля они создали 510 точек на территории страны, где кормят и раздают продуктовые наборы.

Он показал ТСН фотографии в своем телефоне, снятые в Украине. Хосе Андрес – известный во всем мире шеф-повар, владелец десятков популярных ресторанов в США. Есть две звезды Мишлен.

А еще – он организатор World Central Kitchen. С 2010 года помогает людям в местах стихийных бедствий. С начала полномасштабного вторжения России в Украину организация кормила беженцев на украинско-польской границе. Готовили более 200 тысяч порций в сутки. Сейчас кормят по всей Украине. Работают в пятисот десяти городах нашей страны.

Работают в двух направлениях – продуктовые наборы и горячее питание.

В апреле в Харькове разбомбили кухню, помогавшую организации.

Но именитый шеф-повар имеет планы связанные с Украиной и после победы.

За то, что создал гуманитарную организацию, Хосе Андрес был номинирован на Нобелевскую премию мира.

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