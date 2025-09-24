Воины ВСУ начали на фронте использовать уникальное оружие: видео

Роботизированный комплекс на фронте / © ТСН

На Ореховском направлении наши военные все чаще применяют роботизированные наземные комплексы. Они показали свою эффективность в боевых условиях. Из-за нашествия вражеских дронов, дойти до позиций нашим солдатам крайне трудно. А еще надо нести боеприпасы, воду и продукты. Теперь наземные дроны берут эту задачу на себя. Поэтому потребность в них — огромная.

Военные 65-й отдельной механизированной бригады, которые защищают Ореховский выступ, собирают на один из таких дронов.

QR-код для донатов / © ТСН

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Из-за засилья вражеских дронов наши саперы перешли на дистанционное минирование с воздуха и с наземных дронов. «Фурик» самый молодой в саперном подразделении. Пришел после срочной службы. Теперь руководит дроном и возит на логистических путях ребятам провизию, чтобы те могли выжить.



«Немного трудно. Бывает такое, что можешь не ехать, бывает, что несешь и дрона тянешь — два в одном не всегда погода позволяет. К страху привыкает, ко всему привыкает», — говорит он.

Наземные дроны стали логистами. Пройти большое расстояние в непогоду или жару с багажом пехотинцу уже почти не под силу, потому что с неба за ним еще и охотятся вражеские дроны.

Человеческая жизнь дороже металла, говорят саперы, поэтому ищут деньги на закупку еще таких машин. Ведь за короткое время удалось этими наземными дронами спасти жизни раненых военных, не подвергая опасности эвакуационные группы.

«За все время, что мы используем, а это не так давно это — 20 человек мы эвакуировали с поля боя», — говорит «Халк».

Противник активно охотится за нашими наземными роботизированными комплексами. Это жирная цель, уничтожение которой нарушает логистику.

Наземные дроны, как муравьи, постоянно снуют по линии фронта. От них теперь зависит многое, а главное — они спасают жизни пехоте, которая месяцами сидит в окопах на передовой. Ведь зайти и выйти с позиций это — самое трудное и опасное.

Ребята сами ремонтируют их приводят в порядок после боевого выхода и снова едут на ноль. Без отдыха, потому что знают пехоте нужен боекомплект и продукты.

