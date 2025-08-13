- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 179
- Время на прочтение
- 2 мин
Восстановление домов в Киеве после ракетных атак РФ: что происходит на самом деле
В Киеве продолжается восстановление поврежденных российскими обстрелами домов: восстановлено 25 многоэтажек.
Киев работает над ликвидацией последствий российских ракетных и дроновых атак, повлекших значительные разрушения жилищного фонда. По данным Департамента строительства и жилищного обеспечения, по состоянию на сегодняшний день в столице повреждены 2134 жилых дома, а также 421 объект частной собственности.
Восстановление жилья происходит по нескольким направлениям и с разным финансированием.
Восстановление поврежденных многоэтажек
Как сообщила на запрос ТСН.ua Лариса Жилик, и. о. директора Департамента строительства и жилищного обеспечения, по распоряжению КМВА, были определены 44 многоэтажных дома, которые получили значительные повреждения и восстанавливаются за средства городского бюджета. Заказчиком работ выступает КП «Жилинвестстрой-УКБ».
25 жилых домов уже полностью восстановлено:
в 2022 году — 11 домов;
в 2023 году — 10 домов;
в 2024 году — 1 дом;
в 2025 году — 3 дома.
В настоящее время работы продолжаются еще на 19 жилых домах.
Финансирование восстановительных работ
Восстановление поврежденного жилья финансируется преимущественно из бюджета Киева:
2022 год: Из резервного фонда города выделено более 406 млн. грн.
2023 год: Общий объем финансирования составил почти 198 млн. грн. (191.5 млн. грн. из бюджета города и 6.4 млн. грн. из резервного фонда).
2024 год: На работы направлено более 125 млн грн.
2025 год: В бюджете города предусмотрено 349,5 млн грн на восстановление поврежденного жилья.
Кроме того, в 2022 году 212 многоквартирных домов с поврежденными окнами, дверями и крышами были восстановлены за счет средств резервного фонда государственного бюджета. На эти работы было выделено более 111 млн. грн.
В Департаменте добавляют, что работы по техническому обследованию и восстановлению поврежденных объектов продолжаются.
Напомним, что ранее председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик сообщил, что в Киеве с конца 2023 года не было полностью восстановлено ни одиного дома, который пострадал от российских воздушных ударов. В свою очередь депутат Киевсовета Леонид Емец пояснил, по каким причинам задерживается восстановление поврежденных домов в столице.