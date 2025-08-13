Восстановление домов в Киеве после ракетных атак РФ: что происходит на самом деле

В столице повреждены 2134 жилых дома, а также 421 объект частной собственности

Киев работает над ликвидацией последствий российских ракетных и дроновых атак, повлекших значительные разрушения жилищного фонда. По данным Департамента строительства и жилищного обеспечения, по состоянию на сегодняшний день в столице повреждены 2134 жилых дома, а также 421 объект частной собственности.

Восстановление жилья происходит по нескольким направлениям и с разным финансированием.

Восстановление поврежденных многоэтажек

Как сообщила на запрос ТСН.ua Лариса Жилик, и. о. директора Департамента строительства и жилищного обеспечения, по распоряжению КМВА, были определены 44 многоэтажных дома, которые получили значительные повреждения и восстанавливаются за средства городского бюджета. Заказчиком работ выступает КП «Жилинвестстрой-УКБ».

25 жилых домов уже полностью восстановлено:

в 2022 году — 11 домов;

в 2023 году — 10 домов;

в 2024 году — 1 дом;

в 2025 году — 3 дома.

В настоящее время работы продолжаются еще на 19 жилых домах.

Финансирование восстановительных работ

Восстановление поврежденного жилья финансируется преимущественно из бюджета Киева:

2022 год: Из резервного фонда города выделено более 406 млн. грн .

2023 год: Общий объем финансирования составил почти 198 млн. грн. (191.5 млн. грн. из бюджета города и 6.4 млн. грн. из резервного фонда).

2024 год: На работы направлено более 125 млн грн .

2025 год: В бюджете города предусмотрено 349,5 млн грн на восстановление поврежденного жилья.

Кроме того, в 2022 году 212 многоквартирных домов с поврежденными окнами, дверями и крышами были восстановлены за счет средств резервного фонда государственного бюджета. На эти работы было выделено более 111 млн. грн.

В Департаменте добавляют, что работы по техническому обследованию и восстановлению поврежденных объектов продолжаются.

Напомним, что ранее председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик сообщил, что в Киеве с конца 2023 года не было полностью восстановлено ни одиного дома, который пострадал от российских воздушных ударов. В свою очередь депутат Киевсовета Леонид Емец пояснил, по каким причинам задерживается восстановление поврежденных домов в столице.