Врач назвала симптомы "Дельта"-штамма коронавируса: что беспокоит инфицированных

Часто "Дельта" дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию.

"Дельта"-штамм коронавируса часто, но не всегда, дает картину, похожую на ротавирусную инфекцию — это незначительные катаральные явления, понос. Таких проявлений ранее, во время первых волн коронавирусной инфекции, почти не было.

Об этом в блиц-интервью ТСН.ua рассказала врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КБ "Феофания" Светлана Гук.

"Но и обычное першение в горле с небольшим насморком тоже могут быть проявлениями "Дельта"-штамма", — говорит врач.

Она также добавила, что в случае легкого течения болезни, когда пациент находится дома и нет потребности в госпитализации, выздоровление наступает в течение двух недель.

"Если же болезнь протекает тяжело, наслаиваются осложнения, пациент находится в инфекционном стационаре — здесь уже прогнозировать почти невозможно. От 10-14 дней до месяца и больше", — рассказала Светлана Гук.

Напомним, Светлана Гук также рассказала, как лечить коронавирус дома и не попасть в стационар.

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