Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за "Омикрона"

Европейские страны тоже возвращаются к строгим ограничениям, чтобы сдержать распространение "Омикрона".
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за распространения штамма "Омикрон". Мероприятие должно было состояться в Швейцарии в конце января и на нем должна была собраться мировая элита политики и бизнеса.
Об этом идет речь 20 декабря в сюжете ТСН.19:30.
Европейские страны тоже возвращаются к строгим ограничениям, чтобы сдержать распространение "Омикрона". Так в Нидерландах был введен полный локдаун — пока до середины января. Перед рождественскими праздниками в стране закрыли большинство магазинов, рестораны, школы, парикмахерские и спортзалы.
Введение дополнительных ограничений вплоть до локдауна рассматривается и в Великобритании. Число заражений растет и в Германии.
Накануне массовые протесты против карантинных ограничений прокатились по европейским странам. Самые массовые акции собрались в Германии и Бельгии. На улицах Брюсселя тысячи людей критиковали планы ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий. Митинги переросли в стычки с полицией. Более десятка протестующих задержали.
Уличными беспорядками завершились и протесты в Израиле. Там объявили о начале пятой волны пандемии. Страна закрывает границы иностранным туристам и анонсирует новые ограничения. Это спровоцировало массовые протесты в нескольких городах. Полиция разгоняла их водометами.
Напомним, что Украина одна из первых в Европе прошла осенняя вспышка заболеваемости COVID-19.
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