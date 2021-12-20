Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за "Омикрона"

Европейские страны тоже возвращаются к строгим ограничениям, чтобы сдержать распространение "Омикрона".

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за распространения штамма "Омикрон". Мероприятие должно было состояться в Швейцарии в конце января и на нем должна была собраться мировая элита политики и бизнеса.

Об этом идет речь 20 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Европейские страны тоже возвращаются к строгим ограничениям, чтобы сдержать распространение "Омикрона". Так в Нидерландах был введен полный локдаун — пока до середины января. Перед рождественскими праздниками в стране закрыли большинство магазинов, рестораны, школы, парикмахерские и спортзалы.

Введение дополнительных ограничений вплоть до локдауна рассматривается и в Великобритании. Число заражений растет и в Германии.

Накануне массовые протесты против карантинных ограничений прокатились по европейским странам. Самые массовые акции собрались в Германии и Бельгии. На улицах Брюсселя тысячи людей критиковали планы ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий. Митинги переросли в стычки с полицией. Более десятка протестующих задержали.

Уличными беспорядками завершились и протесты в Израиле. Там объявили о начале пятой волны пандемии. Страна закрывает границы иностранным туристам и анонсирует новые ограничения. Это спровоцировало массовые протесты в нескольких городах. Полиция разгоняла их водометами.