В Брюсселе тысячи людей протестуют против COVID-ограничений: видео

К митингующим присоединились медицинские работники, выступающие против обязательной вакцинации.

В Бельгии в воскресенье, 19 декабря, тысячи мирных демонстрантов в третий раз вышли на улицы Брюсселя в знак протеста против жестких ограничений, введенных правительством на фоне распространения нового штамма COVID-19 "Омикрон".

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что к митингующим присоединились медицинские работники, которые выступают против обязательной вакцинации от коронавируса (в течение первых трех месяцев 2022 года они обязаны будут получить прививку, а иначе столкнутся с риском потерять работу).

Днем на улицах бельгийской столицы в ожидании толпы сосредоточились правоохранители. Напомним, что в прошлом месяце COVID-протесты в Брюсселе переросли в насилие, когда несколько сотен человек забросали силовиков камнями, подожгли мусорные баки и начали крушить авто.

Протесты в Брюсселе проходят через день после аналогичных акций в других столицах Европы, в частности, в Париже и Лондоне. Волна митингов также прокатилась по Германии.

Тем временем Европейская комиссия в воскресенье договорилась с компаниями Pfizer и BioNTech о доставке еще 20 миллионов доз вакцины против коронавируса в страны-члены ЕС в период с января по март следующего года.

| NEW: Thousands in Brussels have streets to protest against COVID restrictions



pic.twitter.com/ea6fjgdaWX — News For All (@NewsForAllUK) December 19, 2021

На этой неделе во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм COVID-19 "Омикрон" зарегистрирован уже на территории 89 стран, а количество случаев этого варианта коронавируса может удваиваться каждые 1,5-3 дня.

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