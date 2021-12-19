У Брюсселі тисячі людей протестують проти COVID-обмежень: відео

До мітингувальників приєдналися медичні працівники, які виступають проти обов'язкової вакцинації.

У Бельгії в неділю, 19 грудня, тисячі мирних демонстрантів втретє вийшли на вулиці Брюсселя на знак протесту проти жорстких обмежень, запроваджених урядом на тлі поширення нового штаму COVID-19 "Омікрон".

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що до мітингувальників приєдналися медичні працівники, які виступають проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу (впродовж перших трьох місяців 2022 року вони зобов'язані будуть отримати щеплення, або ж ризикуватимуть втратити роботу).

Вдень на вулицях бельгійської столиці в очікуванні натовпу зосередилися правоохоронці. Нагадаємо, що минулого місяця COVID-протести у Брюсселі переросли в насильство, коли кілька сотень людей закидали силовиків камінням, підпалили сміттєві баки і почали трощити авто.

Протести у Брюсселі відбуваються через день після аналогічних акцій в інших столицях Європи, зокрема в Парижі та Лондоні. Хвиля мітингів також прокотилася Німеччиною.

А тим часом Європейська комісія в неділю домовилася із компаніями Pfizer і BioNTech про доставку ще 20 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу до країн-членів ЄС у період від січня до березня наступного року.

| NEW: Thousands in Brussels have taken to the streets to protest against COVID restrictions



pic.twitter.com/ea6fjgdaWX — News For All (@NewsForAllUK) December 19, 2021

Цього тижня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам COVID-19 "Омікрон" зареєстровано вже на території 89 країн, а кількість випадків цього варіанта коронавірусу може подвоюватися що 1,5-3 дні.

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