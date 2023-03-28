ВСУ могут контратаковать окупантов на двух направлениях: эксперт раскрыл детали

На восточном фронте сложилась не самая лучшая ситуация для армии РФ.

Вооруженные силы Украины могут провести контратаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но существенно отодвинуть войска России можно только за счет полномасштабного контрнаступления.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Отдвинуть врага не удастся, это возможно только за счет контрнаступления. Возможны контратаки, но исключительно там, где это имеет какой-то смысл. Возле Бахмута и Авдеевки могут быть контратаки, причем системные", – считает эксперт.

Возле Угледара, по его мнению, атаки не будут происходить на системном уровне.

"Но возле Угледара у россиян не лучшая ситуация, они не могут вести мощные наступательные действия. После второго штурма этого города им нужно взять оперативную паузу. Они восстанавливают боеспособность своих подразделений. На это может понадобиться до месяца. Ближе к середине апреля они могут восстановить. Интенсивность их штурмовых действий начала снижаться еще во второй половине февраля и сошла, условно говоря, на нет. К середине апреля они могут полностью восстановить необходимый им ресурс и начать третью волну наступательных действий в направлении Угледара", — отметил Коваленко.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Аналитики Института изучения войны (ISW) подчеркивают, что войска РФ добились незначительных успехов на севере и юго-западе Бахмута.

Эксперт Александр Коваленко также прогнозирует, что российские оккупанты могут провести собственное контрнаступление на линии Кременная-Лиман-Сватово-Купянск. Однако, вероятно, оно не будет успешным.

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