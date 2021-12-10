Зеленский объяснил, почему Путин заинтересован в разговорах с Байденом

В США готовы ввести против РФ пакет санкций в случае эскалации.

Президент страны-агрессора Владимир Путин заинтересован в разговоре с президентом США Джо Байденом.

Об этом в эксклюзивном интервью ведущей ТСН Наталье Мосейчук на канале "1+1" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Путин заинтересован в разговорах с президентом Байденом и больше ни с кем. Мы точно всех объединили и все понимают, что готовится пакет санкций даже в случае небольших эскалаций со стороны России. Пока никто мощных санкций ни с кого не забрал. Мы должны понимать, что из-за санкционной политики страдают другие государства. И не все они не думают об Украине и людях. Есть те, которые цинично думают о своем рынке, своем бизнесе. Поэтому всем непросто. У них у всех есть выборы и они думают о своей стране, о себе", — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что он откровенно говорил с европейскими партнерами, которые заявляли ему, что Россия – это очень сильная страна.

"Я сказал, а кто ее такой делает? Все вы, когда боитесь этих вызовов, вы все говорите об этом медийно, а потом президент РФ верит в это и делает то, что он делал. Всех тех, кто внутри Украины, боится РФ", – сказал президент.

Эксклюзив ТСН: интервью Владимира Зеленского с Наталией Мосейчук

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