Зеленский отказался слушать Лаврова на Совбезе ООН — эксперт объяснил поступок президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний Совета Безопасности ООН до того, как начал выступать министр иностранных дел России Сергей Лавров. И неудивительно, ведь все, что говорит Россия, это искаженные факты, фейки и манипуляция.

Такое заявление в эксклюзивном интервью для ТСН.ua сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

“Все, что говорит российская сторона – это манипуляция. Лично я давно не наблюдаю за тем, что говорит Лавров. Мне это неинтересно, потому что все, что он говорит, не соответствует действительности. Это искаженные факты, манипуляции, откровенные фейки», – говорит эксперт.

“Любое заявление не стоит внимания еще и потому, что Россия не держит своего слова и никогда его не держала. Даже какие-то подписываемые договоренности она не соблюдает. Поэтому Лаврова мы будем слушать тогда, когда одержим победу, вернув все наши границы согласно 1991 году и когда Россия будет признавать свою капитуляцию”, — отметил Коваленко.

"Тогда нужно будет говорить о репарациях, о возвращении наших граждан, которых в репрессивном формате вывозили с территории Украины, в первую очередь детей, а также о возвращении всех наших пленных", — резюмировал он.

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Напомним, 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН. С его уст прозвучали важные месседжи, среди которых то, что России нельзя доверять, а также о глобализации украинской формулы мира.

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