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Мясные гнезда: рецепт необычных котлет

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
177 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
946
Время на прочтение
1 мин
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Мясные гнезда: рецепт необычных котлет

Мясные гнезда / Фото: Credits

Мясные гнезда – один из вариантов обычных домашних котлет. Но благодаря необычному внешнему виду котлеты превращаются в оригинальное блюдо, которое можно подать на праздничный стол. Для приготовления мясных гнезд вам понадобится фарш, сыр и помидоры. Поместить в духовку и запечь.

Ингредиенты

фарш свиной
800 г
крупа манная
1 ст. л.
яйцо
1 шт.
сыр твердый
200 г
помидор
2 шт.
майонез
черный перец молотый
соль
  1. Сыр натрите на мелкой терке. Помидоры нарежьте кольцами.
  2. В фарш добавьте яйцо, крупу манную, перец, соль. Перемешайте и отбейте.
  3. Из подготовленного фарша формируйте кружки с небольшим углублением в центре. Смажьте  майонезом, положите кольцо помидора внутрь гнезда и посыпьте сыром. Выкладывайте на противень, застеленный пергаментом.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.

Советы: 

  • Фарш используйте любой.
  • По желанию посыпьте зеленью.

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Дата публикации
Просмотры
946
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