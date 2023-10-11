Мясные гнезда: рецепт необычных котлет

Мясные гнезда – один из вариантов обычных домашних котлет. Но благодаря необычному внешнему виду котлеты превращаются в оригинальное блюдо, которое можно подать на праздничный стол. Для приготовления мясных гнезд вам понадобится фарш, сыр и помидоры. Поместить в духовку и запечь.