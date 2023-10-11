Мясные гнезда: рецепт необычных котлет

Мясные гнезда – один из вариантов обычных домашних котлет. Но благодаря необычному внешнему виду котлеты превращаются в оригинальное блюдо, которое можно подать на праздничный стол. Для приготовления мясных гнезд вам понадобится фарш, сыр и помидоры. Поместить в духовку и запечь.
Ингредиенты
- фарш свиной
- 800 г
- крупа манная
- 1 ст. л.
- яйцо
- 1 шт.
- сыр твердый
- 200 г
- помидор
- 2 шт.
- майонез
- черный перец молотый
- соль
- Сыр натрите на мелкой терке. Помидоры нарежьте кольцами.
- В фарш добавьте яйцо, крупу манную, перец, соль. Перемешайте и отбейте.
- Из подготовленного фарша формируйте кружки с небольшим углублением в центре. Смажьте майонезом, положите кольцо помидора внутрь гнезда и посыпьте сыром. Выкладывайте на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.
Советы:
- Фарш используйте любой.
- По желанию посыпьте зеленью.
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