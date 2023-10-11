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М'ясні гнізда: рецепт незвичайних котлет

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
177 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
860
Час на прочитання
1 хв
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М'ясні гнізда: рецепт незвичайних котлет

М'ясні гнізда / Фото: Credits

М'ясні гнізда – один із варіантів звичайних домашніх котлет. Але завдяки незвичайному зовнішньому вигляду вони перетворюються на оригінальну страву, яку можна подати до святкового столу. Для приготування м'ясних гнізд вам знадобляться фарш, сир і помідори. Помістити до духовки та запекти.

Інгредієнти

фарш свинячий
800 г
крупа манна
1 ст. л.
яйце
1 шт.
сир твердий
200 г
помідор
2 шт.
майонез
чорний перець мелений
сіль
  1. Сир натріть на дрібній тертці. Помідори наріжте кільцями.
  2. До фаршу додайте яйце, манну крупу, перець, сіль. Перемішайте і відбийте.
  3. З підготовленого фаршу сформуйте кружечки з невеликим заглибленням у центрі. Змастіть майонезом, покладіть кільце помідора всередину гнізда і присипте сиром. Викладіть на деко, застелене пергаментом.
  4. Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.
  • За бажанням посипте зеленню.

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Дата публікації
Перегляди
860
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