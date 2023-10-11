М'ясні гнізда: рецепт незвичайних котлет

М'ясні гнізда – один із варіантів звичайних домашніх котлет. Але завдяки незвичайному зовнішньому вигляду вони перетворюються на оригінальну страву, яку можна подати до святкового столу. Для приготування м'ясних гнізд вам знадобляться фарш, сир і помідори. Помістити до духовки та запекти.