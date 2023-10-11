М'ясні гнізда: рецепт незвичайних котлет

М'ясні гнізда – один із варіантів звичайних домашніх котлет. Але завдяки незвичайному зовнішньому вигляду вони перетворюються на оригінальну страву, яку можна подати до святкового столу. Для приготування м'ясних гнізд вам знадобляться фарш, сир і помідори. Помістити до духовки та запекти.
Інгредієнти
- фарш свинячий
- 800 г
- крупа манна
- 1 ст. л.
- яйце
- 1 шт.
- сир твердий
- 200 г
- помідор
- 2 шт.
- майонез
- чорний перець мелений
- сіль
- Сир натріть на дрібній тертці. Помідори наріжте кільцями.
- До фаршу додайте яйце, манну крупу, перець, сіль. Перемішайте і відбийте.
- З підготовленого фаршу сформуйте кружечки з невеликим заглибленням у центрі. Змастіть майонезом, покладіть кільце помідора всередину гнізда і присипте сиром. Викладіть на деко, застелене пергаментом.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.
Поради:
- Фарш використовуйте будь-який.
- За бажанням посипте зеленню.
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