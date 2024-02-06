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Салат со свеклой и тунцом: рецепт полезного блюда

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
55 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
655
Время на прочтение
1 мин
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Салат со свеклой и тунцом: рецепт полезного блюда

Салат со свеклой и тунцом / Фото: Credits

Полезный и вкусный салат приготовьте на праздник или на семейный обед. Если у вас в холодильнике есть вареная или запеченная свекла, то процесс приготовления займет минимум времени.

Ингредиенты

свекла
2 шт.
огурцы соленые
3 шт.
яйца
4 шт.
тунец, консервированный в собственном соку
1 баночка
зелень
яблочный уксус
1 ст. л.
горчица
1 ч. л.
масло растительное
2 ст. л.
  1. Яйца отварите 10 минут. Остудите.
  2. Если у вас нет готовой свеклы, вымойте овощ, отварите или запеките в духовке до готовности. Остудите и почистите.
  3. Огурцы, яйца и свеклу нарежьте кубиками. Выложите в салатник. Добавьте консервированный тунец.
  4. В отдельной миске смешайте горчицу, яблочный уксус и растительное масло. Заправьте салат и перемешайте. Украсьте зеленью.

Советы:

  • Горчицу используйте любую.
  • Заправку можно заменить майонезом.

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