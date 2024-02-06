Салат со свеклой и тунцом: рецепт полезного блюда

Полезный и вкусный салат приготовьте на праздник или на семейный обед. Если у вас в холодильнике есть вареная или запеченная свекла, то процесс приготовления займет минимум времени.
Ингредиенты
- свекла
- 2 шт.
- огурцы соленые
- 3 шт.
- яйца
- 4 шт.
- тунец, консервированный в собственном соку
- 1 баночка
- зелень
- яблочный уксус
- 1 ст. л.
- горчица
- 1 ч. л.
- масло растительное
- 2 ст. л.
- Яйца отварите 10 минут. Остудите.
- Если у вас нет готовой свеклы, вымойте овощ, отварите или запеките в духовке до готовности. Остудите и почистите.
- Огурцы, яйца и свеклу нарежьте кубиками. Выложите в салатник. Добавьте консервированный тунец.
- В отдельной миске смешайте горчицу, яблочный уксус и растительное масло. Заправьте салат и перемешайте. Украсьте зеленью.
Советы:
- Горчицу используйте любую.
- Заправку можно заменить майонезом.
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