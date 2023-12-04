Капустные оладьи на кефире: рецепт вкусного завтрака

Капустные оладьи напоминают пирожки с тушеной капустой, только ленивые. Благодаря кефиру тесто получается нежным и сытным. Для приготовления блюда вам понадобится кефир, капуста, лук, яйца и немного муки.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 200 г
- кефир
- 200 мл
- яйцо
- 1 шт.
- разрыхлитель
- 1/3 ч. л.
- репчатый лук
- 1 шт.
- мука
- 4 ст. л.
- сахар
- 1 ч. л.
- соль
- растительное масло
- Капусту мелко нашинкуйте, присыпьте солью и разотрите руками, чтобы стала мягкой.
- Лук мелко нарежьте.
- Капусту соедините с кефиром. Добавьте разрыхлитель, лук, яйцо, сахар, соль и муку. Хорошо перемешайте.
- Обжаривайте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
- Тесто должно быть густоватым, а, если жидкое, то добавьте еще муки.
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