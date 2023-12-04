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Капустные оладьи на кефире: рецепт вкусного завтрака

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
113 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
465
Время на прочтение
1 мин
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Капустные оладьи на кефире: рецепт вкусного завтрака

Капустные оладьи на кефире / Фото: Credits

Капустные оладьи напоминают пирожки с тушеной капустой, только ленивые. Благодаря кефиру тесто получается нежным и сытным. Для приготовления блюда вам понадобится кефир, капуста, лук, яйца и немного муки.

Ингредиенты

капуста белокочанная
200 г
кефир
200 мл
яйцо
1 шт.
разрыхлитель
1/3 ч. л.
репчатый лук
1 шт.
мука
4 ст. л.
сахар
1 ч. л.
соль
растительное масло
  1. Капусту мелко нашинкуйте, присыпьте солью и разотрите руками, чтобы стала мягкой. 
  2. Лук мелко нарежьте.
  3. Капусту соедините с кефиром. Добавьте разрыхлитель, лук, яйцо, сахар, соль и муку. Хорошо перемешайте.
  4. Обжаривайте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Тесто должно быть густоватым, а, если жидкое, то добавьте еще муки.

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Дата публикации
Просмотры
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