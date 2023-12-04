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Капустяні оладки на кефірі: рецепт смачного сніданку

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
113 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
465
Час на прочитання
1 хв
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Капустяні оладки на кефірі: рецепт смачного сніданку

Капустяні оладки на кефірі / Фото: Credits

Капустяні оладки нагадують пиріжки з тушкованою капустою, тільки ліниві. Завдяки кефіру тісто виходить ніжним і ситним. Для приготування страви вам знадобляться кефір, капуста, цибуля, яйця і трохи борошна.

Інгредієнти

капуста білокачанна
200 г
кефір
200 мл
яйце
1 шт.
розпушувач
1/3 ч. л.
цибуля ріпчаста
1 шт.
борошно
4 ст. л.
цукор
1 ч. л.
сіль
рослинна олія
  1. Капусту дрібно нашаткуйте, присипте сіллю і розітріть руками, щоб вона стала м'якою.
  2. Цибулю дрібно наріжте.
  3. Капусту з'єднайте з кефіром. Додайте розпушувач, цибулю, яйце, цукор, сіль і борошно. Гарно перемішайте.
  4. Обсмажуйте на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Тісто має бути густуватим, якщо ж воно рідке, додайте ще борошно.

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Дата публікації
Перегляди
465
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