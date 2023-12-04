Капустяні оладки на кефірі: рецепт смачного сніданку

Капустяні оладки нагадують пиріжки з тушкованою капустою, тільки ліниві. Завдяки кефіру тісто виходить ніжним і ситним. Для приготування страви вам знадобляться кефір, капуста, цибуля, яйця і трохи борошна.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 200 г
- кефір
- 200 мл
- яйце
- 1 шт.
- розпушувач
- 1/3 ч. л.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- борошно
- 4 ст. л.
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- рослинна олія
- Капусту дрібно нашаткуйте, присипте сіллю і розітріть руками, щоб вона стала м'якою.
- Цибулю дрібно наріжте.
- Капусту з'єднайте з кефіром. Додайте розпушувач, цибулю, яйце, цукор, сіль і борошно. Гарно перемішайте.
- Обсмажуйте на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
- Тісто має бути густуватим, якщо ж воно рідке, додайте ще борошно.
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