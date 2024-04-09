Элементарный рецепт венской паски на "ночном" тесте: быстро и просто

Если вы впервые будете готовить в этом году пасхальную выпечку, пробуйте испечь венскую паску. Готовится она гораздо проще обычной.
Опару нужно поставить с вечера, в утром замешивается тесто и выпекается выпечка. Такой рецепт не доставляет лишних хлопот на кухне.
Ингредиенты
- сливочное масло
- 130 г
- мука
- 900 г
- сухие дрожжи
- 11 г
- молоко 2,5%
- 250 мл
- сахар
- 250 г
- яйца
- 3
- соль
- 1 ч. ложка
- ванильный сахар
- 30 г
- изюм
- 150 г
- желток
- 1
- молоко
- 1 ст. кровати
Готовить венскую паску на "ночном" тесте чрезвычайно просто:
- К теплому молоку добавляются сухие дрожжи, мягкое сливочное масло, сахар, яйца. Все тщательно перемешивается венчиком до однородной консистенции. После этого накрывается пищевой плёнкой, остается в теплом месте на ночь.
- Утром до опары насыпается половина просеянной муки, соль и ванильный сахар и хорошо перемешивается ложкой. Изюм промываются, просушиваются и также добавляются к тесту.
- Просеивается и прибавляется вторая часть муки. Сначала вымешивается все ложкой, а потом уже руками. Тесто вымешивается примерно 10-15 минут.
- Тесто делится на 3 части (получится три пасочки). Из него формируются шары и выкладываются в формы для выпечки. Накрываются полотенцем и остаются примерно на 90 мин для подъема.
- Желток смешивается с 1 ст. ложкой молока, этой жидкостью смазываются вершочки пасок. Выпекаются они в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.
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