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Выпечка и мучные блюда
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Элементарный рецепт венской паски на "ночном" тесте: быстро и просто

Время готовки
3 ч. 15 мин.
Пищевая ценность на 100 г
1 400 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
1 мин
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Элементарный рецепт венской паски на "ночном" тесте: быстро и просто

Рецепт венской паски на "ночном" тесте / Фото: Unsplash

Если вы впервые будете готовить в этом году пасхальную выпечку, пробуйте испечь венскую паску. Готовится она гораздо проще обычной.

Опару нужно поставить с вечера, в утром замешивается тесто и выпекается выпечка. Такой рецепт не доставляет лишних хлопот на кухне.

Ингредиенты

сливочное масло
130 г
мука
900 г
сухие дрожжи
11 г
молоко 2,5%
250 мл
сахар
250 г
яйца
3
соль
1 ч. ложка
ванильный сахар
30 г
изюм
150 г
желток
1
молоко
1 ст. кровати

Готовить венскую паску на "ночном" тесте чрезвычайно просто:

  1. К теплому молоку добавляются сухие дрожжи, мягкое сливочное масло, сахар, яйца. Все тщательно перемешивается венчиком до однородной консистенции. После этого накрывается пищевой плёнкой, остается в теплом месте на ночь.
  2. Утром до опары насыпается половина просеянной муки, соль и ванильный сахар и хорошо перемешивается ложкой. Изюм промываются, просушиваются и также добавляются к тесту.
  3. Просеивается и прибавляется вторая часть муки. Сначала вымешивается все ложкой, а потом уже руками. Тесто вымешивается примерно 10-15 минут.
  4. Тесто делится на 3 части (получится три пасочки). Из него формируются шары и выкладываются в формы для выпечки. Накрываются полотенцем и остаются примерно на 90 мин для подъема.
  5. Желток смешивается с 1 ст. ложкой молока, этой жидкостью смазываются вершочки пасок. Выпекаются они в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.

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