Жителей Херсонщины в ОВА призвали эвакуироваться

Все потому, что в деоккупированных населенных пунктах отсутствует теплоснабжение.

Об эвакуации сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Жители деоккупированных населенных пунктов Херсонщины! Учитывая ситуацию, сложившуюся в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц. Обратитесь на "горячую линию" Херсонской ОВА : +0800330951, пишите в чат-бот https://t.me/khoda_help_bot", — сообщил Янушевич.

Он добавил, что детали эвакуации сообщат по телефону. После получения статуса ВПЛ государство будет выплачивать вынужденным переселенцам денежную помощь – 2000 грн для взрослого, 3000 грн для людей с инвалидностью и детей. Кроме того, жители Херсонщины могут подать заявки на получение денежной помощи от Международных организаций.

Напомним, эксперт оценил риски повторного нападения из Беларуси.

Читайте также: