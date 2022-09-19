Жителів Херсонщини в ОВА закликали евакуюватися

Все через те, що в деокупованих населенних пунктах відсутнє теплопостачання.

Про евакуацію повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Жителі деокупованих населених пунктів Херсонщини! З огляду на ситуацію, що склалася у звільнених населених пунктах, радимо евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб. Зверніться на “гарячу лінію” Херсонської ОВА: +0800330951, пишіть у чат-бот https://t.me/khoda_help_bot", - повідомив Янушевич.

Він додав, що деталі евакуації повідомлять телефоном. Після отримання статусу ВПО держава виплачуватиме вимушеним переселенцям грошову допомогу - 2000 грн для дорослого, 3000 грн для людей з інвалідністю та дітей. Крім цього, жителі Херсонщини можуть подати заявки на отримання грошової допомоги від Міжнародних організацій.

Нагадаємо, експерт оцінив ризики повторного нападу з Білорусі.

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