"1+1 Украина" готовит премьеру праздничного проекта "Різдво. Ти не один"

Этого Рождества по традиции телеканал "1+1 Украина" покажет особый праздничный проект "Різдво. Ти не один".

В Сочельник, уже третий раз за время полномасштабного вторжения, зрители соберутся у экранов, чтобы увидеть особую, светлую историю о рождественском чуде, которого заслуживает каждый. Премьера музыкального фильма состоится 24 декабря в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

Канал "1+1 Украина" готовит рождественский проект / Фото: пресс-служба канала "1+1"

История развернется вокруг маленькой Марты и ее великой мечты. У нет девочки родителей и она больше всего хочет, чтобы у нее была семья. По пути к воплощению мечты героиня побывает в магическом мире и встретится со сказочными героями – рождественскими духами, в которых превратятся известные артисты. Марта верит, что новая семья найдется, если она будет усерднее, красивее, будет лучше учиться. Но действительно ли, чтобы получить любовь, нужно соответствовать чьим-то ожиданиям? Ответ на этот вопрос героиня проекта получит в его финале.

"Уже третий год подряд мы рады дарить украинцам немного тепла в праздничный вечер, надежду, несмотря на любые испытания, и формировать новые, удельно украинские традиции. В этом году наш проект о великой мечте и чуде, которого заслуживает каждый человек, без каких-либо условий. Рождественское чудо не зависит от того, насколько ты умен, красив, смел", – комментирует продюсер проекта Владимир Завадюк.

Канал "1+1 Украина" готовит рождественский проект / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Специально для проекта "Різдво. Ти не один" будет написан саундтрек, а музыкальные хиты артистов прозвучат в новом прочтении.

Генеральная продюсер "1+1 Украина" – Ольга Захарова. Над созданием проекта работает команда Big Brave Events. Режиссер – Катя Царик, авторы идеи и сценария – Анастасия Алексеева и Леша Чащин, музыкальный продюсер – Сергей Могилевский, автор композиций – Евгений Триплов, исполнительный продюсер – Татьяна Писанко.

Канал "1+1 Украина" готовит рождественский проект / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Посмотреть праздничный проект можно будет на телеканале "1+1 Украина" в Сочельник.

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