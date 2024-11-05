"1+1 Україна" готує прем'єру святкового проєкту "Різдво. Ти не один"

Цього Різдва за традицією телеканал "1+1 Україна" покаже особливий святковий проєкт "Різдво. Ти не один".

У Святвечір, вже втретє за час повномасштабного вторгнення, глядачі зберуться біля екранів, щоб побачити особливу, світлу історію про різдвяне диво, на яке заслуговує кожен. Прем'єра музичного фільму відбудеться 24 грудня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна".

Канал "1+1 Україна" готує різдвяний проєкт / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Історія розгорнеться довкола маленької Марти та її великої мрії. Дівчинка не має батьків і понад усе хоче, щоб у неї була родина. На шляху до втілення мрії героїня побуває у магічному світі та зустрінеться із казковими героями – різдвяними духами, у яких перевтіляться відомі артисти. Марта вірить, що нова родина знайдеться, якщо вона буде більш старанною, красивою, буде краще вчитись. Та чи дійсно задля того, щоб отримати любов, потрібно відповідати чиїмось очікуванням? Відповідь на це запитання героїня проєкту отримає у його фіналі.

"Вже третій рік поспіль ми раді дарувати українцям трішки тепла у святковий вечір, надію, попри будь-які випробування, та формувати нові, питомо українські традиції. Цього року наш проєкт про велику мрію та диво, на яке заслуговує кожна людина, без будь-яких умов. Різдвяне диво не залежить від того, наскільки ти розумний, красивий, сміливий", – коментує продюсер проєкту Володимир Завадюк.

Канал "1+1 Україна" готує різдвяний проєкт / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Спеціально для проєкту "Різдво. Ти не один" буде написано саундтрек, а музичні хіти артистів прозвучать у новому прочитанні.

Генеральна продюсерка "1+1 Україна" – Ольга Захарова. Над створенням проєкту працює команда Big Brave Events. Режисерка – Катя Царик, автори ідеї та сценарію – Анастасія Алєксєєва та Льоша Чащин, музичний продюсер – Сергій Могилевський, автор композицій – Євген Тріплов, виконавчий продюсер – Тетяна Писанко.

Канал "1+1 Україна" готує різдвяний проєкт / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Подивитись святковий проєкт можна буде на телеканалі "1+1 Україна" у Святвечір.

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