Анита Луценко в белом купальнике похвасталась аппетитными ягодицами

Звезда показала, как отдыхает в Греции.

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко изрядно взбудоражила воображение своих поклонников пикантным фото.

Звезда в Instagram-stories опубликовала новую фотографию. На снимке знаменитость позирует в белом купальнике и солнцезащитных очках на шезлонге. Анита показала, как нежится на солнечном свете.

Кстати, у тренера достаточно упругие и аппетитные ягодицы. Для фото Анита выбрала такую игривую позу, которая хорошо демонстрирует ее подтянутые формы.

Анита Луценко в белом купальнике / instagram.com/anitasporty

"Время для отдыха", — коротко подписала фото звезда.

Похоже, артистка решила не скучать по лету, а поехала отдыхать в теплую Грецию.

Напомним, недавно Юлия Санина в купальнике показала, как отдыхала с семьей на море. Звезда поделилась с поклонниками семейными фотографиями.

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