Анита Луценко в белом купальнике похвасталась аппетитными ягодицами

Звезда показала, как отдыхает в Греции.
Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко изрядно взбудоражила воображение своих поклонников пикантным фото.
Звезда в Instagram-stories опубликовала новую фотографию. На снимке знаменитость позирует в белом купальнике и солнцезащитных очках на шезлонге. Анита показала, как нежится на солнечном свете.
Кстати, у тренера достаточно упругие и аппетитные ягодицы. Для фото Анита выбрала такую игривую позу, которая хорошо демонстрирует ее подтянутые формы.
"Время для отдыха", — коротко подписала фото звезда.
Похоже, артистка решила не скучать по лету, а поехала отдыхать в теплую Грецию.
Напомним, недавно Юлия Санина в купальнике показала, как отдыхала с семьей на море. Звезда поделилась с поклонниками семейными фотографиями.