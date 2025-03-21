Анна Тринчер в дырявом платье вышла на сцену: в Сети отреагировали

Украинская певица Анна Тринчер оконфузилась во время своего концерта.

Перед выходом на сцену артистка заметила, что у нее разорвался сценический наряд. Однако времени, чтобы зашить платье было мало, поэтому Анна вышла к фанам с дыркой на боковой части наряда. Не обращая внимания на проблему, она мастерски исполнила свои хиты и зажгла хореографией с шоу-балетом.

"Как же мне нравится ее простота. У человека перед выходом на сцену разорвалось платье. Любой другой, возможно, не вышел бы на сцену или искал замену, но не она. Она взяла и вышла такой, какая она есть. Это заслуживает уважения!" — подписал видео в TikTok фан-аккаунт trincher.anechka.

Анна Тринчер выступила в дырявом сценическом образе

В комментариях под видео юзеры согласились с такими словами и выразили звезде еще больше поддержки:

Даже в таком платье она выглядит шикарно

Здесь снова играет роль харизма и какова энергетика у человека. Я поначалу и не заметила, поэтому не нужно на этом акцентировать внимание. Молодец

Честно, если бы не сказали, то и не поняла бы, что оно разорвано

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская упала прямо во время своего концерта. После инцидента на глазах у публики она пошутила о своем весе.

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