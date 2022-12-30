Бритни Спирс показала пышный бюст в душе и сообщила о смене имени

Американская певица Бритни Спирс не устает делиться со поклонниками своими интимными фотографиями и видео.

На этот раз исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором обнаженной позирует в душе. В кадре Бритни продемонстрировала пышную грудь, внимательно глядя в камеру.

В подписи к ролику Спирс неожиданно написала, что сменила имя, но в подробности звезда вдаваться не стала.

"Изменила свое имя на Бруклин", — коротко написала певица.

Что по этому поводу думают поклонники поп-звезды, узнать не удалось, ведь Бритни ограничила возможность оставлять комментарии под ее публикациями.

Вероятно, это произошло после того, как фаны начали оставлять свои озабоченные комментарии под сообщениями исполнительницы. Их начало пугать то, как откровенно и странно ведет себя Бритни.

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