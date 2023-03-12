Даша Квиткова прокомментировала, развелась ли официально с Никитой Добрыниным

Супруги объявили о разрыве отношений в середине января этого года.
Украинская блогерша Даша Квиткова пообщалась с поклонниками в Instagram и ответила на вопросы, которые больше всего их волнуют.
В частности, фолловеры Даши поинтересовались ее личной жизнью и развелась ли она уже официально с ведущим Никитой Добрыниным. Несмотря на то, что некоторые фаны надеялись, что влюбленные временно разошлись и есть шансы на примирение, тем не менее у экс-пары таких планов нет.
Квиткова призналась, что они с Добрыниным находятся на стадии развода:
"На моей правой руке уже давно нет кольца со свадьбы. Развод продолжается, мы в процессе. Ждем суда", — коротко рассказала Даша.
Как известно, Даша Квиткова и Никита Добрынин объявили о том, что они не вместе, в середине января 2023 года. Даша рассказала, что такое решение они приняли вдвоем. По словам Квитковой, причиной их разрыва стала перенасыщенность друг другом. Пара проводила 24/7 вместе.
Напомним, что судьба свела Никиту Добрынина и Дашу Квиткову на романтическом реалити "Холостяк-9". 12 августа 2020 года пара сыграла свадьбу. 13 июля 2021 года у Даши и Никиты родился сын Лев. В сентябре 2022 года пара обвенчалась.
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