Джамала отказалась быть в составе жюри нацотбора на "Евровидение-2026" и объяснила почему

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Реклама

Украинская певица Джамала отказалась быть в составе жюри Национального отбора на "Евровидение-2026" и объяснила свою позицию.

Исполнительница в этом году является продюсером нацотбора. Артистка могла это совместить с судейством, однако отказалась. Джамала говорит, что для нее главной задачей являются участники. По словам исполнительницы, она будет готовить и поддерживать всех без исключения до завершения нацотбора.

"Нет, не буду (жюри - прим. ред.) Я сознательно не хотела быть в жюри, хотя мы знаем, что были музыкальные продюсеры, которые были в жюри. Для меня важно иметь возможность готовить и поддерживать всех без исключения - до самого конца", - пояснила певица.

Реклама

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Также Джамала приоткрыла занавес, каким будет финал нацотбора. По ощущениям исполнительницы, это будет один из самых сильных Национальных отборов за последние годы. Джамала говорит, что собрала среди участников действительно замечательных артистов. Относительно того, каким визуально будет нацотбор, то об этом может рассказать креативный продюсер Герман Ненов. Хотя Джа уверяет, что может влиять на то, как будут выглядеть на сцене конкурсанты.

"Мне это слышится как очень сильный отбор. На мой взгляд - один из самых сильных подборов певцов и певиц за последние годы. Песни - на любой вкус и настроение, но все без исключения конкурсные. С визуальной точки зрения - это к Герману и команде. Хотя в виде артистов я тоже имею свое слово", - отметила певица.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Напомним, сейчас в "Дії" продолжается голосование за десятого финалиста нацотбора. Один из участников конкурса уже намекнул на нечестность результатов.