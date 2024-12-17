Джамала показала, как с сыновьями оригинально украсила елку огромным бантиком

Украинская певица Джамала показала, как с сыновьями оригинально украсила елку.

Так, семья уже полностью готова погрузиться в сказочную зимнюю атмосферу. И недавно в их доме появилась елка. А декорировать ее взялись самые младшые члены семьи – 6-летний Эмир и 4-летний Селим.

Сыновья исполнительницы охотно выбирали игрушки и вешали их на веточки под новогодние песни. Звездная мама признается, что дала полную свободу мальчикам и не вмешивалась.

"Какая красивая у нас елка! Конечно, побили игрушки, но это абсолютно их творчество", – написала Джамала.

Джамала с сыновьями украсила новогоднюю елку / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Но это было не всё. Кроме гирлянды и игрушек семья добавила последнюю ключевую деталь. Так, в этом году на деревце Джамалы красуется огромный белый бантик размером с елку. Артистка показала результат до и после.

Джамала с сыновьями украсила новогоднюю елку / Фото: instagram.com/jamalajaaa

А уже со временем в сторис Джамала показалась с самым маленьким сынишкой Алимом на руках. Знаменитость нежно прижала его к себе и попозировала на фоне украшенной елки. И призналась, что часто ее настроение спасают именно такие моменты вместе с полугодовалым малышом.

"Когда за окном "солнечно" спасает только мое солнышко и кофе", — поделилась певица.

Джамала с сыновьями украсила новогоднюю елку / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева также хвасталась своей елкой, которая размером почти до потолка ее дома. Звезда показала забавный процесс украшения деревца с мужем Кацуриным и его детьми.

Читайте также: