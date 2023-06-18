Джамала залюбовала Сеть редкой фотографией со своим отцом

Звезда поздравила отца с праздником.
Украинская певица Джамала показала поклонникам своего отца Алима Айяровича.
Редким фото с папой победительница "Евровидения-2016" поделилась в сторис в Instagram по случаю Дня отца, который в этом году пришелся на 18 июня. На солнечном фото счастливая Джамала позировала в объятиях отца во время встречи во Львове.
Исполнительница коротко и трогательно подписала кадр "Baba", что на родном языке семьи, на крымскотатарском, означает "Папа".
Отметим, что сегодня многие украинские знаменитости поздравляли своих отцов и мужчин с этим праздничным днем и делились семейными фото вместе. Так, поздравления к самым родным написали Наталья Денисенко, Екатерина Осадчая и другие звезды шоу-бизнеса.
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