Джамала залюбовала Сеть редкой фотографией со своим отцом

Украинская певица Джамала показала поклонникам своего отца Алима Айяровича.

Редким фото с папой победительница "Евровидения-2016" поделилась в сторис в Instagram по случаю Дня отца, который в этом году пришелся на 18 июня. На солнечном фото счастливая Джамала позировала в объятиях отца во время встречи во Львове.

Исполнительница коротко и трогательно подписала кадр "Baba", что на родном языке семьи, на крымскотатарском, означает "Папа".

Джамала с отцом / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Отметим, что сегодня многие украинские знаменитости поздравляли своих отцов и мужчин с этим праздничным днем и делились семейными фото вместе. Так, поздравления к самым родным написали Наталья Денисенко, Екатерина Осадчая и другие звезды шоу-бизнеса.

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