Джордж Клуни резко раскритиковал правительство США: Трамп обиделся и унизил актера

Клуни не нравится нынешнее отношение правительства к журналистам, а президент США тем временем ему ответил.

Голливудский актер Джордж Клуни резко раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа.

Звезда Голливуда возмущен отношением правительства к СМИ. В частности, в эпизоде телешоу 60 Minutes от CBS Джордж Клуни говорит, что наблюдает неутешительную картину. По его словам, правительство пытается снизить влияние СМИ, используя запугивание и штрафы. Актер вспомнил недавние иски Дональда Трампа против изданий ABC и CBS News.

"Когда три ветви власти, судебная, исполнительная и законодательная, терпят неудачу, четвертая должна добиться успеха. Издание ABC только что урегулировало судебный иск с администрацией Трампа. И CBS News пока что в процессе… Мы видим эту идею использования правительства, чтобы запугать или штрафовать, или использовать корпорации, чтобы уменьшить количество журналистов. Правительствам не нравится свобода прессы. Они не любят прессу", – говорит актер.

Джордж Клуни / Фото: Associated Press

Президент США не остался в стороне от комментариев Джорджа Клуни относительно правительства. Судя по резкой реакции, его это задело. На странице Truth Socia Дональд Трамп унизил Клуни и назвал "второсортной кинозвездой" и "неудачным политическим экспертом".

"Зачем крайне дискредитированной программе 60 Minutes делать полный "пафосный ролик" про Джорджа Клуни, второсортную кинозвезду и неудачного политического эксперта? Он упорно боролся за избрание "Сонного Джо" (Джо Байдена – прим. ред.), а потом, сразу после дебатов, бросил его, как собаку. Позже, я предполагаю, по приказу из лагеря Обамы вытолкнул всех на Камалу, но вскоре понял, что из этого ничего хорошего не выйдет", — резко отреагировал президент США.

Пост Дональда Трампа

Отметим, что в ноябре 2024 года Дональд Трамп подал иск в суд против телеканала CBS, обвинив их во вмешательстве в выборы. Дело касается отказа публиковать нередактированную версию интервью с Камалой Харрис.

Что касается ABC, то Трамп в декабре выиграл судебный иск на 15 миллионов долларов. Политик обвинял издание в клевете. Ведущий ABC тогда заявил, что Трамп якобы "причастен к изнасилованию". В конце концов издание выплатило средства и опубликовало заявление с извинениями.

Напомним, недавно американский актер Майкл Дуглас критиковал Дональда Трампа из-за его позиции в отношении России. Артист напомнил о настоящем отношении россиян к США.

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