Ефросинина впервые прокомментировала языковой скандал, в который попала вместе с Поляковой

Еще в начале июля Ефросинина и Полякову в новом выпуске проекта "Взрослые девочки" заявили, что не могут вести свое шоу на украинском языке, ведь им легче делать это на русском.

Но на эти высказывания знаменитостей со шквалом критики отреагировали их звездные коллеги, а также поклонники.

Если же Оля ответила хейтерам, то Маша долго пыталась не затрагивать этот вопрос. Впрочем, ведущая все же решила объяснить свою позицию по этому скандалу.

Оля Полякова и Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Звезда убеждена, что на самом деле их за это захейтили немногие. Впрочем, массы отреагировали на этот шквал критики.

"Люди отреагировали на что? Они отреагировали на ужасные, страшные, бездарные оскорбления, которые сделали обо мне. Просто сели там несколько чуваков и две тети и просто облили меня дерьмом. От этого пошли заголовки, которые обычно долетели уже до общей массы людей. Заголовки не в мою пользу. Они кричащие были тем, что я отказываюсь говорить на украинском. И вот тут оно уже долетело до тех людей, для которых эта тема очень болезненная. И я их понимаю. Ибо когда тебе болит и ты читаешь, что она, с*ка такая, отказывается говорить по-украински, ты приходишь к ней в комментарии и желаешь вообще, чтобы ее дети были убиты рашистами и изнасилованы", — эмоционально высказалась Маша в интервью "Радио НВ".

Маша отметила, что еще до начала полномасштабной войны в публичном пространстве разговаривает на украинском, а также ведет блог на государственном языке.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Далее произошло то, что ты ничего не можешь сделать. Ты не будешь выходить и доказывать всем, что твой Instagram уже давно на украинском, что с первого дня войны и до того, что все интервью и проекты, Евровидение, статьи, блоги — все я вела на украинском, что было в публичном поле. Что я дала на русском языке интервью только каналам, которые говорили на русском на весь мир на русскоязычную аудиторию. Почему-то никто меня на вилы не поднимал за мои обращения в марте и в апреле", — возмутилась Маша.

Ефросинина убеждена, что кому-то нужна была такая реакция людей. По мнению ведущей, таким образом пытаются расколоть украинцев в два лагеря.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я разделяю страшный период этой травли на два момента. Кому-то было нужно, чтобы люди так отреагировали. Реакцию людей я уважаю. Я не собираюсь становиться послом языкового вопроса в нашей стране", — добавила ведущая.

Напомним, недавно известный украинский телеведущий Алексей Суханов вступился за Машу Ефросинину и Олю Полякову, которых затравили в Сети из-за языкового вопроса.

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