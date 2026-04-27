Гламур
97
1 мин

Елена Филонова рассекретила свой доход в месяц и удивила суммой: "Стала меньше зарабатывать"

Звезда объяснила причину снижения заработка.

Валерия Гажала
Елена Филонова

Елена Филонова / © instagram.com/efilonova

Известная украинская ведущая и блогер Елена Филонова откровенно поделилась, как изменились ее доходы за время полномасштабной войны.

Звезда не скрывает, что финансовая ситуация стала значительно скромнее, и объясняет это сложным положением украинского бизнеса. По словам Филоновой, в этом месяце ее прибыль от рекламы в соцсетях составила около 15 тысяч гривен. Она предполагает, что бренды сейчас осторожнее тратят бюджеты из-за кризисных условий, поэтому и количество коммерческих предложений уменьшилось.

Несмотря на это, блогер подчеркивает: снижать собственную ценность она не планирует. Елена признается, что имеет внутреннюю планку и не готова работать по более низким расценкам.

«Я стала меньше зарабатывать, потому что бизнесам стало трудно и не все готовы отдавать определенную сумму денег. Но я не хочу занижать свою стоимость и обесценивать себя. Например, в этом месяце я заработала всего-навсего 15 тыс. грн. Мне не стыдно об этом говорить. Лучше правда, чем приукрашивать то, чего нет», — поделилась Елена в комментарии "Люкс ФМ".

