Энрике Иглесиас планирует выпустить свой последний музыкальный альбом

Однако, артист не будет покидать музыкальную индустрию.
Испанский певец Энрике Иглесиас, который недавно показал щекастую подросшую дочь, ошарашил своих поклонников печальной новостью.
На странице в Instagram исполнитель заявил, что его будущий альбом Final может быть последним в его музыкальной карьере. Артист думает об этом еще с 2015 года.
"Возможно, это будет мой последний альбом. Об этом я думаю уже последние несколько лет", — признался Энрике.
И все же, он порадовал своих поклонников хотя бы тем, что не планирует покидать музыкальную индустрию. Звезда планирует писать композиции. Однако, кто их будет выполнять, и в каком стиле они будут, он не рассекретил.
"Этот проект для меня будет очень важным", — поделился исполнитель.
Напомним, пока одни артисты прекращают свою певческую карьеру, другие — возвращаются к ней. Недавно легендарная ABBA впервые за 40 лет выпустила новые песни.