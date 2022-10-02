"Голос країни-12": переживший плен киборг снова ушел на фронт

Самое масштабное вокальное шоу "Голос країни" вернулось на телеэкраны. В шестом выпуске участники расскажут свои щемящие истории, которые им пришлось пережить во время войны.

Рассказ военнослужащего Ярослава Гавянца из города Копычинцы, на Тернопольщине, еще во время зимних эфиров довел зрителей до слез. Парень, всегда мечтавший о сцене, был вынужден пойти защищать страну в зоне АТО еще в 2015 году. Тогда Ярослав сражался вместе с собратьями за Донецкий аэропорт и попал в плен.

Даже после пережитого парень не оставлял мечту выступать на большой сцене и стал участником шоу "Голос країни-12" в составе команды Оли Поляковой. Однако в его жизнь снова пришла война. В феврале Ярослав снова взял в руки оружие и стал на защиту страны.

"Рад, что "Голос" вернулся на экраны. Я с 24 февраля нахожусь на службе в Вооруженные силы. Спасибо всем вам за то, что вы делаете, за то, что все мы делаем. Вы невероятны. Уверен, что скоро мы победим. Все будет Украина", — рассказал Гавянец в своем видеообращении.

Ярослав Гавянец

Тренер 29-летнего исполнителя Оля Полякова была очень тронута историей своего подопечного и объяснила, почему она вернула свое кресло к нему.

"Я думаю, что люди, прошедшие войну и понесшие потери, они чувствуют все острее и передавать могут более подробно, чем люди, которые этого не испытывали. Сегодня, когда вся Украина почувствовала потери, вся Украина почувствовала, что такое война, мы все очень изменились. Но тогда, несмотря на молодой возраст Ярослава, он уже все это прошел, и я услышала, как он поет душой", — сказала Полякова.

Напомним, что шоу "Голос країни-12" вернулось в эфире с благотворительной целью. Во время трансляции проекта зрители смогут вносить благотворительные взносы и помогать нашим военным приближать победу.

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