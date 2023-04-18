Игорь Кондратюк "проехался" по предательнице Ани Лорак: "Для меня она умерла"

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк отреагировал на недавнее интервью певицы-предательницы Ани Лорак, которое в Сети уже стало поводом для насмешек и пародий.

По мнению шоумена, украинцам пора вычеркнуть бегство из своей жизни и нашего медиапространства, несмотря на то, что она в свое время занимала важное место в шоубизнесе. Кондратюк резко высказался в сторону Лорак и заявил, что у нее вообще нет мозгов, и она это давно показала.

"Я вообще не понимаю, что можно комментировать учитывая предыдущие мои посты, комментарии, ответы на вопросы. Для меня она умерла. Девушка сделала свой однозначный выбор. Причем этот выбор был сделан не нее. Потому что если сказать, что выбирала она, то это значит, что у нее есть мозги. А судя по ее действиям, которые она предпринимала с 2014 года, мозгов у нее нет. Много внимания мы ей уделяем", — сказал продюсер в эфире "5 канала".

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Свою позорную позицию, считает Кондратюк, Лорак показала еще в 2016 году, когда пела на концертах, посвященных армии захватчиков. даже сейчас, если предательница и будет перечислять средства на ВСУ, говорит продюсер, это ее уже не спасет.

"После того, как она выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году, вообще о ней бессмысленно говорить. Флоту, укравшему украинские корабли... У нее нет мозгов. Умерла так умерла... Я не вижу никаких конспиративных историй, когда говорят: "А вдруг она действительно донатит по 100 тысяч на ВСУ." Я скажу, если она ежемесячно донатит по 100 тысяч долларов, помогает ли подразделениям или беженцам, то это круто, но ее публичная измена перебивает все. не донать, а скажи: "Я не могу жить в стране-оккупантке", — сказал Кондратюк.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Напомним, что в своем позорном интервью Лорак так и не смогла сказать слово "война", а использовала словосочетание "случившееся". Да и вообще собрать мысли в кучу предателей не удалось.

Над этим уже успели посмеяться многие украинские звезды. Своей остроумной пародией на Лорак также поделилась певица Злата Огневич.

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