Именинница Ризатдинова в голубом бикини похвасталась кубиками пресса

28-летие спортсменка встречает в Турции.

Олимпийская призерша Анна Ризатдинова, которая на днях после пластики живота похвасталась фигурой в бикини, продолжает радовать поклонников.

На этот раз знаменитость, которая 16 июля отметила 28-летие, продемонстрировала стройные формы в купальнике голубого цвета. В свой день рождения спортсменка подумала о том, как с возрастом изменилась.

instagram.com/anna_rizatdinova

"Стала замечать, что Аня в 23 года и сейчас это два разных человека! Но принято считать, что чем старше мы становимся, тем хуже, девушка интересна и привлекательна только в 21-23, а дальше она никому не нужна. Чушь! Я только сейчас получаю ту женственность и гармонию, к которой стремилась всю жизнь! Я уже не та наивная девочка, которая не умела говорить "нет"! Не верю в сказки, но верю в любовь! В 23 я не знала, что такое жизнь, в силу того, что 17 лет провела в большом спорте, но он меня нормально испытал на прочность!" — поделилась Ризатдинова.

Анна добавила, что сразу получила колоссальный опыт в отношениях и поняла, "как и что" с первого раза.

"Осознала, что "правильность", которой меня учили мои родители, никому не нужна! В этом мире надо выживать и каждый сам за себя! Миф о том, что (у меня олимпийская медаль) и мне можно дальше по жизни не работать, был развеян сразу. Я начала искать себя, реализовываться и поняла, что в этой жизни надо рассчитывать только на себя!" — отметила Анна.

Напомним, ранее Анна Ризатдинова объяснила, зачем делала пластику живота. Звезда также призналась, что колола ботокс.

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