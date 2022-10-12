Kalush Orchestra ошеломил суммой, собранной для Украины на концертах в Европе

Украинская группа не собирается останавливаться на достигнутом и вскоре отправится в концертный тур в США и Канаду.

После победы на "Евровидении-2022" украинский коллектив Kalush Orchestra отправился в тур по странам Европы.

Музыканты давали благотворительные концерты, на которых собирали деньги для помощи Украины. Также Kalush Orchestra активно рассказывали миру правду о войне, которую враждебно развязала Россия.

В целом благодаря концертам в Европе коллективу удалось собрать немалую сумму средства для помощи Украине, а именно – 54 млн гривен.

Kalush Orchestra

"Мы объехали почти всю Европу и собрали в поддержку Украины 54 млн гривен! Теперь наша цель масштабнее — сделать это в США и Канаде! Больше посетителей на наших концертах — больше донатов, а это весомый вклад в ускорение победы Украины над врагом!" – отметил лидер группы Kalush Orchestra, Олег Псюк.

Музыканты не собираются останавливаться на достигнутом. Kalush Orchestra вскоре отправится в концертный тур в США и Канаду.

Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/kalush.official

"Это первая поездка для нашей группы в США и Канаду. Мы должны показать всему миру, какие украинцы сильные и донести это через нашу музыку! Наша цель — чтобы украинская музыка звучала на весь мир, чтобы нашу культуру узнавали как можно больше. Также, хочется, чтобы как можно больше людей узнало о нашем концертном туре, посетило концерты и донатили в фонд помощи Украине", — отметил Псюк.

Напомним, что недавно Kalush Orchestra получил новый хрустальный кубок победителя "Евровидения-2022", ведь предыдущий музыканты продали на благотворительном аукционе. Впрочем, артисты придумали, что сделают с новым победным трофеем.

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