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Kalush Orchestra приголомшив сумою, яку зібрав для України на концертах у Європі

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Kalush Orchestra приголомшив сумою, яку зібрав для України на концертах у Європі

Kalush Orchestra

Український гурт не збирається зупинятися на досягнутому і незабаром вирушить у концертний тур до США та Канади.

Після перемоги на "Євробаченні-2022" український колектив Kalush Orchestra вирушив у тур країнами Європи.

Музиканти давали благодійні концерти, під час яких збирали гроші для допомоги України. Також Kalush Orchestra активно розповідали світу правду про війну, яку вороже розв'язала Росія.

Загалом, завдяки концертам у Європі колективу вдалося зібрати чималу суму кошті для допомоги Україні, а саме – 54 млн гривень.

Kalush Orchestra / ©
Kalush Orchestra

"Ми об'їхали майже всю Європу та зібрали на підтримку України 54 млн гривень! Тепер наша ціль масштабніша — зробити це в США та Канаді! Більше відвідувачів на наших концертах - більше донатів, а це вагомий внесок у пришвидшення перемоги України над ворогом!" – зазначив лідер гурту Kalush Orchestra, Олег Псюк.

Музиканти не збираються зупинятися на досягнутому. Так, Kalush Orchestra незабаром вирушить у концертний тур до США та Канади.

Kalush Orchestra / © instagram.com/kalush.official
Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/kalush.official

"Це перша поїздка для нашого гурту до США і Канади. Ми маємо показати усьому світу, які українці сильні та донести це через нашу музику! Наша ціль - щоб українська музика звучала на весь світ , щоб про нашу культуру дізнавалися якомога більше. Також, хочеться, щоб якомога більше людей дізналося про наш концертний тур, завітало на концерти та донатили до фонду допомоги Україні", - зазначив Псюк.

Нагадаємо, нещодавно Kalush Orchestra отримав новий кришталевий кубок переможця "Євробачення-2022", адже попередній музиканти продали на благодійному аукціоні. Утім, артисти вигадали, що зроблять з новим переможним трофеєм.

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Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
992
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