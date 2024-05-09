Камалия похвасталась необычным достижением 10-летних дочерей в школе в Великобритании

Украинская певица Камалия похвасталась необычным достижением своих дочерей в школе в Великобритании.

Оказывается, 10-летние Арабелла и Мирабелла увлекаются творчеством. В школе девочкам дают возможность развивать свою креативность. В частности, они приняли участие в создании короткометражного фильма. В своем Instagram Камалия поделилась, что ее двойняшки снимали юмористический проект о войне с бананами.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Я в восторге! Мои дочери Мирабелла и Арабелла начали невероятное приключение. Они участвуют в проекте "The Banana Uprising: Humanity Peels Away", где из-за забавного инцидента с банановой шкуркой начинается целая война с бананами! Это отличный способ для детей раскрывать свою креативность. Под руководством опытных мастеров кино Мирабелла и Арабелла учатся создавать увлекательные истории, развивая свои таланты и уверенность", — отметила артистка.

Певица призналась, что очень гордится достижениями дочерей. Также Камалии приятно, что Арабелла и Мирабелла увлекаются творчеством и стремятся развиваться в этом направлении.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Я горжусь их достижениями и с нетерпением жду, куда их креативность заведет дальше", – добавила певица.

Напомним, недавно Камалия уехала из Украины и отправилась в Великобританию, чтобы наконец провести время с дочерьми. Ранее певица показывала трогательные кадры с их встречи, когда она приехала забирать двойняшек из школы.

Читайте также: