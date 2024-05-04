Камалия приехала к дочерям за границу и растрогала кадрами их встречи

Украинская певица Камалия, которая недавно выехала из Украины, приехала увидеться с дочерьми.

Так, в своем фотоблоге исполнительница призналась, что встретилась с 10-летними Арабеллой и Мирабеллой в Лондоне, где они учатся и проживают со своим отцом Мохаммадом Захуром. В частности, Камалия успела сфотографировать первые мгновения их встречи. В кадре две счастливые дочери бегут на встречу маме, чтобы обнять ее.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"После долгих дней работы наконец-то встретилась с моими замечательными девочками Мирабеллой и Арабеллой здесь, в Лондоне! Ваш смех и радостные объятия – это все, что мне нужно для счастья. Каждый момент с вами наполнен любовью и теплом, и я чувствую себя самой счастливой мамой в мире. Обещаю, что каждую минуту нашего времени вместе сделаю незабываемой. Люблю вас до бесконечности!", – восхитила певица.

Камалия с дочерьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В комментариях подписчики не смогли сдержать своих эмоций и разделили счастливый миг артистки:

Самое милое и теплое видео, которое я сегодня увидела. Спасибо. Радуюсь вместе с вами

Невероятные эмоции, как я вас понимаю

Красотки. Желаю вам хорошо провести время вместе

Это так мило! Но грустно, что нужно постоянно разлучаться

Напомним, недавно беременная в третий раз Джамала рассекретила, где находятся ее двое сыновей и кто о них заботится.

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