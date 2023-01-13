Канье Уэст тайно женился на копии Ким Кардашян – СМИ

Скандально известный американский рэпер и экс-муж светской львицы Ким Кардашян Канье Уэст, похоже, решился снова распрощаться с холостяцкой жизнью.

Поговаривают, что 45-летний артист соединил себя узами брака с Бьянкой Цензори, которая несколько лет работала архитектурным дизайнером в компании Уэста Yeezy. До недавнего времени девушка была брюнеткой с длинными волосами и очень внешне напоминала бывшую жену рэпера Ким Кардашян. Но не так давно Цензори сменила имидж и стала короткостриженной блондинкой.

Как передает издание TMZ, у влюбленных была тайная церемония свадьбы. На днях папарацци застали артиста в отеле Waldorf Astoria в Беверли-Хиллз и увидели на его безымянном пальце кольцо.

Впрочем, действительно ли Уэст во второй раз решился на брак, или же их символическая женитьба стала "символом их преданности друг другу", точно не известно. Кстати, свидетельство о браке пары тоже никто не видел.

Отметим, что Канье Уэст и Ким Кардашян были женаты восемь лет. Официально развод они оформили в конце ноября прошлого года. У экс-супругов есть четверо детей.

Напомним, что Канье Уэст оказался фанатом путина. Месяц назад рэпер заявил, что он "нацист", сказал, что Холокоста не было и выразил симпатию диктатору нацистской Германии Адольфу Гитлеру. В прямом эфире Канье сказал, что он "очень пропутинский и очень пророссийский".

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