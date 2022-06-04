КилимМэн из Kalush Orchestra признался, есть ли у него любимая

Украинский брейкдансер Влад Курочка, заменивший МС КилимМэна в группе Kalush Orchestra для выступления на "Евровидении-2022", собрал целую армию поклонниц.
Танцовщик признался, что много получает вопросов в личных сообщениях относительно личной жизни.
В частности, фанатки интересуются, свободно ли его сердце. На один из таких вопросов Влад решил ответить. В Instagram-stories "краш всех украиночек", как его называют пользователи, признался, что у него нет любимой девушки.
Также фолловеры поинтересовались, чем Влад хотел бы заниматься, если бы не танцы.
"Я благодарен судьбе, что она меня привела в хип-хоп культуру. Брейкинг дал мне все, что у меня есть. Я даже, если честно, не представляю, чем бы я занимался", – поделился танцовщик.
Заметим, между тем Влад продает на аукционе свидание с собой. Аукцион завершится 5 июня.
Напомним, экс-речница Зеленского Юлия Мендель вышла замуж и показала фото из росписи. 4 июня она расписалась со своим избранником, украинским экономистом, бывшим первым замминистра экономики Украины Павлом Кухтой.
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