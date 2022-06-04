КилимМэн из Kalush Orchestra признался, есть ли у него любимая

КилимМэн из Kalush Orchestra признался, есть ли у него любимая

Украинский брейкдансер Влад Курочка, заменивший МС КилимМэна в группе Kalush Orchestra для выступления на "Евровидении-2022", собрал целую армию поклонниц.

Танцовщик признался, что много получает вопросов в личных сообщениях относительно личной жизни.

В частности, фанатки интересуются, свободно ли его сердце. На один из таких вопросов Влад решил ответить. В Instagram-stories "краш всех украиночек", как его называют пользователи, признался, что у него нет любимой девушки.

Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Также фолловеры поинтересовались, чем Влад хотел бы заниматься, если бы не танцы.

"Я благодарен судьбе, что она меня привела в хип-хоп культуру. Брейкинг дал мне все, что у меня есть. Я даже, если честно, не представляю, чем бы я занимался", – поделился танцовщик.

Заметим, между тем Влад продает на аукционе свидание с собой. Аукцион завершится 5 июня.

Напомним, экс-речница Зеленского Юлия Мендель вышла замуж и показала фото из росписи. 4 июня она расписалась со своим избранником, украинским экономистом, бывшим первым замминистра экономики Украины Павлом Кухтой.

Наделала шума не только во Львове — Анджелине Джоли 47

Читайте также: