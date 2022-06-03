Наталья Валевская объявила о разводе с мужем после 18 лет брака

Наталья Валевская объявила о разводе с мужем после 18 лет брака

Украинская певица Наталья Валевская объявила о разводе со своим мужем Владимиром Пригладем.

Пара была вместе 20 лет, из них 18 – в браке. О решении разорвать отношения артистка сообщила поклонникам на своей странице в Instagram.

"В такие тяжелые для нашей страны времена должна сообщить вам, что мы с Владимиром развелись", – написала звезда.

Наталья Валевская с бывшим мужем / Фото: instagram.com/valevska_official

Валевская отметила, что они с эксом общаются и поддерживают друг друга. Больше подробностей знаменитость не сообщила.

В комментариях звездная коллега Натальи певица Екатерина Бужинская прокомментировала эту новость: "Жаль… Но ты красивая, талантливая и сильная! Все будет хорошо!".

Напомним, Владимир Дантес впервые назвал причину развода с Надеждой Дорофеевой. Пара была в браке почти 7 лет.

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