Наталья Валевская объявила о разводе с мужем после 18 лет брака

Украинская певица Наталья Валевская объявила о разводе со своим мужем Владимиром Пригладем.
Пара была вместе 20 лет, из них 18 – в браке. О решении разорвать отношения артистка сообщила поклонникам на своей странице в Instagram.
"В такие тяжелые для нашей страны времена должна сообщить вам, что мы с Владимиром развелись", – написала звезда.
Валевская отметила, что они с эксом общаются и поддерживают друг друга. Больше подробностей знаменитость не сообщила.
В комментариях звездная коллега Натальи певица Екатерина Бужинская прокомментировала эту новость: "Жаль… Но ты красивая, талантливая и сильная! Все будет хорошо!".
Напомним, Владимир Дантес впервые назвал причину развода с Надеждой Дорофеевой. Пара была в браке почти 7 лет.
Читайте также: