Лукашенко хочет при каждом сельсовете создать "народное ополчение": зачем это ему

Лукашенко хочет при каждом сельсовете создать "народное ополчение": зачем это ему

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко хочет создать "народное ополчение".

Лукашенко предлагает, чтобы оно состояло из групп примерно с полсотни человек. Существует такое "ополчение" каждому сельсовету.

Об этом сообщает "БЕЛТА".

Лукашенко отмечает, что члены "народного ополчения" должны владеть основным оружием. Мол, "настоящий мужчина должен уметь при необходимости защитить свою семью".

И я подумал, что нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это " народное ополчение", группу людей. Их будет немного. Но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе. Мы их зовем на учебу — они возьмут свои автоматы (преимущественно автомат, гранатомет, пистолет), чтобы могли защитить свой дом", — подчеркнул он.

При военных действиях отряды "народного ополчения" могут трансформироваться в партизанское движение, а также являться резервом для территориальной обороны, считает самопровозглашенный президент.

Как сообщалось, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко в разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Украина может воспользоваться территорией Беларуси для экспорта зерна. Лукашенко якобы разрешил Украине использовать железнодорожную и транспортную сеть Беларуси для доставки зерна в порты стран Балтии.

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