Красавчик из клипа Лободы Грабар о том, как оккупанты разрушили его жилье: "Были наручники на батарее"

Экс-танцор балета Светланы Лободы, герой ее клипа "Твои глаза" Назар Грабар с началом полномасштабной войны вместе с братом пошел в ВСУ.

Назар Грабар пять лет лет выступал в шоу-балете Светланы Лободы, снялся в ее клипе на трек "Твои глаза", гастролировал с ней по России. А теперь служит в ВСУ.

В программе "ЖВЛ" модель и танцовщик Назар Грабар признался, что всегда мечтал быть актером. И, наконец, попытался воплотить свою детскую мечту в жизнь, когда ему в руки попала книга актерского голливудского коуча Иванны Чаббак.

Через полгода Грабар, который с детства заикается, бросил балет и уехал в Лос-Анджелес учиться актерскому мастерству.

"Она сказала: "окей". Я не верил в это счастье. Почему я полюбил актерское, потому что когда я персонаж, я не заикаюсь никогда. Когда я впервые на себе это почувствовал я такой: "Ого, так можно было?" - признался Назар.

В Лос-Анджелесе он дышал актерством и все кардинально изменилось, когда вернулся из Штатов.

"Когда вернулся в Украину, несколько раз приглашали в какие-то сериалы, где-то согласился, но постоянно давали одинаковые роли, какой-то красавчик-бабник. Я начал отказываться от всего, что я делал, потому что я начинал ненавидеть то, что я люблю", — поделился артист.

Поэтому Назар принялся строить новые планы, которые сломались вдребезги 24 февраля:

"Думал уже где-то ехать за границу, может в Америку, Канаду, Европу, но случилась жизнь и война. Выехали на запад, потому что у моего брата жены родители там живут. Мы разгружали гуманитарные грузы, в доме у нас жило 16 человек", – поделился Грабар.

Пока семья Назара принимала у себя беженцев, российские оккупанты разрушали его дом в Буче.

"Была выбита дверь, окна, постреляны стены почему-то, я не понимаю. Куча гильз, наручники на батарее, кого-то они удерживали", — рассказал Назар.

После того, как мир узнал о зверствах оккупантов в Буче, Назар с братом быстро приняли важное решение:

"На следующий день мы уже были в очереди в военкомат в 7 утра. Он ко мне подходит и говорит: "Не переживай, я тебя в обиду не дам". Да как и я тебя", — сказал артист.

Летом брат Грабара женился и Назар искренне надеялся, что его брат не вернется на фронт и пытался его отговорить:

"Я пытался, я говорил: "Чувак, давай. У тебя теперь семья и нужно ее строить, приумножать". Но он меня самого не пустит. Равно как и я бы его самого не пустил", — признался Назар.

Так что братья снова стали на защиту государства, потому что, как говорит Назар: "Если не мы, то кто?". Счастье – это когда в твоей стране нет войны", — подытожил артист.

Читайте также: