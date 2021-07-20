Måneskin и Go_A записали совместную песню

О дуэте рассказала солистка Go_A Екатерина Павленко.

Победитель "Евровидения-2021", итальянская группа Måneskin и украинский коллектив Go_A подготовили фанам настоящий подарок.

Так, музыканты записали дуэтную песню. Об этом рассказала солистка Go_A Екатерина Павленко. По ее словам, трек уже готов и сейчас ждет согласования от звукозаписывающих компаний.

"Песня, над которой мы сотрудничали с Måneskin, готова, мы просто ждем согласия соответствующих звукозаписывающих компаний", — отметила Павленко.

Подробности по композиции не разглашаются. Отметим, что это первый случай, когда итальянский представитель на "Евровидении" сотрудничал с артистом другой страны после конкурса.

Заметим, что во время участия в конкурсе "Евровидение" Måneskin и Go_A активно поддерживали друг друга. А во время пресс-конференции фронтмен Måneskin назвал "Shum" лучшей песней на конкурсе в этом году.

Солисту Måneskin Дамиано Давиду и солистке Go_A Екатерине Павленко даже приписывали роман, а некоторые отмечали, что артисты похожи между собой как брат и сестра.

Екатерина Павленко и Дамиано Давид / instagram.com/eurovision.ua

После участия в "Евровидении" выступление Go_A вошло в топ-10 по просмотрам на YouTube. Их конкурсный трек SHUM занял первое место в рейтинге мировых трендов Spotify. Также SHUM — первая украиноязычная песня, попавшая в глобальный чарт Spotify TOP 200.

Отметим, что Украина вошла в пятерку лидеров конкурса "Евровидение". Песня "ШУМ", с которой выступил коллектив, пришлась по душе европейцам. Что касается голосования судей, то заветную 12-ку музыкантам поставила Литва. 10-кой Украину наградила Бельгия. Зрители же поставили Украине 267 баллов, и согласно голосованию публики мы оказались на втором месте. В общем Go_A получил 364 балла.

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