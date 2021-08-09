МакSим переводят из реанимационного отделения

Пока не известно, когда артистку выпишут из больницы.

Менеджер певицы МакSим, которая сейчас восстанавливается после комы, Маргарита Соколова поделилась хорошей новостью.

Маргарита на своей странице в Instagram опубликовала сообщение, в котором сообщила, что сегодня вечером артистку переведут из реанимационного отделения в обычную палату.

"И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переведут в обычную палату", — сообщила Соколова.

Также читайте Певицу МакSим отключили от ЭКМО — СМИ

Также менеджер певицы написала, что пока неизвестно, когда звезду выпишут из больницы, но это произойдет в скором времени.

"Врачи не комментируют, когда Марину выпишут из больницы, но это уже не за горами. Сами же врачи говорят, что это редкий и уникальный случай", — написала Маргарита.

Сейчас звезде еще нужно много времени и сил, чтобы полностью восстановиться после болезни. МакSим уже может самостоятельно ходить, есть и общаться.

"Петь и летать на самолетах ей пока запрещено. На какой срок? Будет понятно по ее самочувствию, а также по тому, как будет проходить процесс восстановления легких", — сообщила менеджер певицы.

Напомним, что МакSим постепенно восстанавливается после комы. Недавно звезда начала говорить, самостоятельно сидеть и свешивать ноги с кровати. Теперь артистка может уже ходить без помощи.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку