Маленький мальчик растрогал Тину Кароль исполнением ее хита

Украинская певица Тина Кароль находится с благотворительным концертным туром в США. Свое свободное время исполнительница также проводит с пользой.

На днях Народная артистка Украины встретилась со студентами Ridna Shkola в Украинском культурном центре Лос-Анджелеса. Там звезда пообщалась с учениками, поведала им историю своего успеха и дала ценные наставления.

Кроме того, саму Тину на мероприятии также ожидал сюрприз – один маленький мальчик набрался смелости подойти к любимой певице и даже спел ей ее хит "Україна – це ти".

Кароль была тронута поступком маленького фаната, артистка присела к мальчику и помогла ему петь песню. Когда мальчик спросил, как Тина полюбила петь, артистка ответила: "Я полюбила петь в душе".

Напомним, также на днях Тина Кароль встретилась с освобожденными бойцами полка "Азов". Встреча с нашими героями состоялась в Лос-Анджелесе, куда они прибыли для последующей реабилитации после освобождения из российского плена.

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