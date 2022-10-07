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Маленький хлопчик розчулив Тіну Кароль виконанням її хіта

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Маленький хлопчик розчулив Тіну Кароль виконанням її хіта

Тіна Кароль

Артистка зустрілась зі студентами Ridna Shkola в Українському культурному центрі Лос-Анджелеса.

Українська співачка Тіна Кароль перебуває з благодійним концертним туром у США. Свій вільний час виконавиця також проводить з користю.

Так, днями Народна артистка України зустрілась зі студентами Ridna Shkola в Українському культурному центрі Лос-Анджелеса. Там зірка поспілкувалася з учнями, розповіла їм історію свого успіху і дала цінні настанови.

Окрім того, на саму Тіну на заході також чекав сюрприз – один маленький хлопчик набрався сміливості підійти до улюбленої співачки та навіть заспівав їй її хіт "Україна – це ти".

Кароль була зворушена вчинком маленького фаната, артистка присіла до хлопчика і допомогла йому співати пісню. Коли ж хлопчик запитав, як Тіна полюбила співати, артистка відповіла: "Я полюбила співати у душі".

Нагадаємо, також днями Тіна Кароль зустрілась з визволеними бійцями полку "Азов". Зустріч з нашими героями відбулася  у Лос-Анджелесі, куди вони прибули для подальшої реабілітації після визволення з російського полону.

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