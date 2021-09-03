Маша Ефросинина призналась, как впервые сходила в секс-шоп

Звезда туда отправилась вместе со своим мужем.

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина, которая недавно в розовом белье и с всклокоченными волосами ошарашила страстными фото, поделилась интимными подробностями своей жизни.

Звезда в YouTube-проекте "Взрослые девочки" рассказала, как впервые вместе с мужем в начале 2000-х пошла в секс-шоп. Артистка призналась, что для этого они отправились в Амстердам. Она боялась, что в Киеве ее узнают поклонники.

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"В Киеве мы не могли пойти в секс-шоп, потому что в то время я уже была известна. Поэтому сделать это в Киеве было нереально. Мы поехали в Амстердам. И когда мы зашли в секс-шоп, и я взялась за первый резиновый член*н, меня узнали. Кто-то крикнул "о, Маша Ефросинина". Я была в шоке ", — откровенно поделилась знаменитость.

Она с улыбкой вспомнила, как пыталась сделать вид, будто бы ничего не покупала.

"Я стою с резиновым член*ном в руке, пытаюсь отдать его мужу, а он не забирает. Поэтому я стояла, и делала вид, что это не я", — рассказала ведущая.

Напомним, Маша Ефросинина также имеет довольно стройную фигуру. Недавно звезда опубликовала серию снимков, на которых игриво и соблазнительно позировала в белье.

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