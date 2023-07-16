Надя Дорофеева поделилась честным селфи без капли косметики

Украинская певица Надя Дорофеева не стесняется показать себя такой, как есть – без фильтров и фотошопа.

В сторис в Instagram поделилась честным селфи, на котором вблизи показала свое лицо без единой капли косметики. Также Надя предложила поклонникам задать ей интересующие их вопросы.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В ответ на фотографию певицы многие поклонницы отреагировали положительно и поблагодарили Дорофееву за то, что она демонстрирует естественную красоту, а не гонится за "инстаграммной" картинкой.

"Спасибо за живое фото. Теперь я знаю что поры на лице есть не только у меня" — написала Нади одна из подписчиц.

Артистка ответила на комплимент и поддержала девушек. Дорофеева заметила, что все женщины прекрасны, несмотря на никакие особенности кожи и внешности.

"Хочу, чтобы все мы, девушки, любили себя и принимали такими, как мы есть. Со всеми нашими порами, растяжками и неидеальными волосами. Девушки, вы прекрасны", — написала исполнительница.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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