Надя Дорофеева показала, чем они с Мишей Кацуриным занимаются в постели

Украинская певица Надя Дорофеева показала поклонникам, как проводит время вместе с новым бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным дома.

В сторис своей страницы в Instagram исполнительница запостила короткое видео, на котором вместе с любимым изображена в постели. Надя позирует без макияжа, Миша – без рубашки. Артистка показала, как ее избранник готовил новый выпуск своего проекта о еде Украины, на этот раз о гастрономических местах Львова.

В видео Нади Кацурин лежит в постели, смотрит выпуск о еде и эмоционально говорит какой-то текст:

"Миша взбесился. Пишет новый тизер для выпуска "Еда Львова", — прокомментировала ролик Дорофеева.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, не так давно влюбленные выпустили совместную композицию. Надя Дорофеева и Миша Кацурин представили трек "Щоб не було", который написали вместе и в котором откровенно ответили на самые волнующие их фанатов вопросы.

Позже Дорофеева, говоря об успехе их с Кацуриным композиции, показала, как пользователи отреагировали на эту работу и запостила странные комментарии хейтеров.

Читайте также: